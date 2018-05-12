В Хибинах сохраняется третья степень лавинной опасности

В главном горнолыжном курорте Мурманской области – Кировске – продолжается зимний сезон. Другими словами, функционируют подъемники, и по оборудованным склонам может спуститься любой желающий. Однако выход за пределы трасс комплексов рискован для жизни: только за прошедшие сутки (по данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит») зарегистрировано 19 самопроизвольный сходов лавин.

В настоящее время в горах установлена третья (значительная) степень лавинной опасности. Сход лавин возможен при незначительной дополнительной нагрузке. Возможно обрушение отдельных средних и больших по размерам лавин.

Напоминаем, что лавины представляют реальную угрозу для жизни людей. С целью уменьшения степени риска необходимо знать и соблюдать правила поведения в лавиноопасных районах. Также важным условием обеспечения безопасности туристов является заблаговременная регистрация у спасателей.