В Хибинах установлен II степень лавинной опасности

В Мурманской области популярные горнолыжные комплексы уже открыли зимний сезон. Разнообразный ландшафт Хибин позволяет кататься на горных лыжах и сноубордах как новичкам, детям, так и профессиональным и опытным спортсменам и любителям экстремальных спусков. Однако главный горный массив Кольского полуострова лавиноопасен.

Специалисты МЧС установили II степень лавинной опасности в Хибинах, при этом высота снега в пунктах наблюдения на сегодня составляет 90 см .

В связи с этим Главное управление МЧС России по Мурманской области, рекомендует избегать передвижения по необорудованным склонам.

Также перед выходом на нитку маршрута следует зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России (филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России») по телефону (81531) 58-895.