В Хибинах в районе горы Юкспорр проведут принудительный спуск лавин

Как сообщает Кировский филиал АО «Апатит» (отдел лавинной безопасности) 11 марта с 11 часов и до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах № 24, 23, 22, 16, 17, 18 и 19. (южный, юго-западный, западный, северо-западный склоны г. Юкспорр).

Специалисты предприятия просят родителей обеспечить контроль местонахождения несовершеннолетних детей в этот период. Запрещается нахождение людей в опасной зоне!

При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно). При угрозе возникновения происшествия, связанного со сходом лавин необходимо незамедлительно обращаться в Поисково-спасательное подразделение (город Кировск) Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России по телефону 8 (815-31) 5-88-95 (круглосуточно).