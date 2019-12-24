В Хибинах ведутся работы по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов

24 декабря с 15.00 в Хибинах до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавиноопасной зоне H (территория Горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр»), в опасную зону попадает маршрут № 14.

При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).

При угрозе возникновения происшествия, связанного со сходом лавин необходимо незамедлительно обращаться в Поисково-спасательное подразделение (город Кировск) Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России по телефону 8 (815-31) 5-88-95 (круглосуточно).