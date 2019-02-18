В Хибинах высокая степень лавинной опасности

В главном горном массиве Кольского полуострова прогнозируют четвертую из пяти по Европейской шкале степеней лавинной опасности.

По данным службы лавинной безопасности Управления ГОиЧС администрации Кировска, за прошедшие сутки зарегистрировано обрушение одной лавины. Всего с начала лавиноопасного периода зафиксировано уже 132 схода лавин, из них 41 – произведено принудительно.

В настоящее время снежный покров слабо закреплён на большинстве склонов. Обрушение возможно при незначительной дополнительной нагрузке. В связи с этим спасатели просят граждан воздержаться от выхода в горы (лыжные маршруты, езда на снегоходах).