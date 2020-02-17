В Хибинских горах высокая степень лавинной опасности

С 17 февраля в Хибинских горах высокая (4 из 5) степень фоновой лавинной опасности. Снежный покров слабо закреплён на большинстве склонов, возможен самопроизвольный сход лавин.

С целью обеспечения личной безопасности запрещается заходить за пределы предупреждающих знаков, рекомендуется воздержаться от походов в горы и выходов за пределы подготовленных трасс при катании на горнолыжных комплексах.

Телефоны оперативных дежурных поисково-спасательных подразделений: (город Кировск): МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.