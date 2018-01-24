В хищении денежных средств с банковской карты подозревается знакомая пострадавшей

В дежурную часть обратилась 21-летняя северянка с заявлением о краже банковской карты. Со счёта потерпевшей незаконно были списаны денежные средства в сумме 8 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции было установлено, что накануне преступления заявительница отдыхала в баре, где распивала спиртные напитки со своей коллегой по работе. Потерпевшая сообщила, что приятельница могла заметить пин-код при совершении безналичных операций по оплате заказа. Спустя некоторое время после её ухода, мурманчанка обнаружила пропажу карты.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления была задержана ранее не судимая 28-летняя местная жительница. Злоумышленница призналась в содеянном.

По факту кражи сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание за совершение данного преступления - лишение свободы на срок до пяти лет. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.