В ходе акции «Месячник безопасности» спасатели проводят профилактические беседы с населением

В ходе традиционной акции «Месячник безопасности» продолжается профилактическая работа, направленная на снижение числа происшествий и гибели на водных объектах. Так, представители инспекторского участка поселка Умба Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели профилактическую беседу со слушателями ГОУ СОН «Терский КЦ СОН».

Дети и лица преклонного возраста наиболее беззащитны перед опасностями современного мира и стихиями, а, порой, они сами пренебрегают основными правилами безопасности. Поэтому периодически проводя беседы с пожилыми людьми, инспекторы «водных дорог» напоминают им основы безопасности. В этот раз речь шла о правилах безопасного поведения на водоемах в весенний и летний периоды.

В завершение беседы, посвященной в том числе Году культуры безопасности, представители чрезвычайного ведомства вручили всем тематические памятки, а также пожелали присутствующим крепкого здоровья и хорошего настроения.