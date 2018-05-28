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Мурманская область. Арктика28.05.18 07:00

В ходе международных учений «Баренц-2018» силам Северного флота предстоит решать задачи по ликвидации последствий экологической аварии

Экипажи спасательного буксирного судна «СБ-523» аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота и судна тылового обеспечения «Эльбрус» завершили подготовку к ежегодному совместному российско-норвежскому учению «Баренц», которое пройдёт с 29 по 30 мая в акватории Баренцева моря.

В рамках подготовки к учению «Баренц-2018» экипажами Северного флота отрабатывались задачи по поиску, обнаружению и спасению людей на поверхности моря, по оказанию спасенным экстренной медицинской помощи. Неоднократно проводились тренировки по буксировке аварийного судна в пункт ремонта.

Особое внимание в ходе подготовительных мероприятий уделялось подготовке водолазных специалистов. Они оттачивали своё мастерство на глубинах до 60 метров. Также Специалисты Северного флота подготовились к проведению поисковых работ и обследованию затонувших объектов с использованием рабочих телеуправляемых подводных аппаратов на глубинах до 700 метров.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе учений силам Северного флота предстоит решать задачи по ликвидации последствий экологической аварии вследствие розлива нефти на морской акватории. Для этих целей на вооружении сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота имеется самое современное оборудование.

Международное учение «Баренц» проводится ежегодно в соответствии с «Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море» от 4 октября 1995 года.

От Северного флота к учению будут привлечены силы поисково-спасательного обеспечения в составе спасательного буксирного судна «СБ-523», судна тылового обеспечения «Эльбрус», самолета ИЛ-38 и вертолета Ми-8.

Традиционно руководство учениями спасательных сил «Баренц» поочередно осуществляют как представители российских, так и норвежских сил поисково-спасательного обеспечения. В 2018 году руководство учением будет осуществлять норвежская сторона.

 

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