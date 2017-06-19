В ходе операции «Нелегал-2017» было выявлено 58 нарушений миграционного законодательства России

На территории Мурманской области завершился первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2017», который проходил с 22 мая по 2 июня текущего года. Мероприятия проводились в целях противодействия незаконной миграции и пресечения преступной деятельности организованных групп и преступных сообществ, занимающихся организацией незаконной миграции.

В ходе проведения операции проводилась проверки мест пребывания, трудовой деятельности иностранных граждан на территории региона, проверки законности пребывания иностранцев на территории страны.

Всего в ходе операции выявлено 58 нарушений миграционного законодательства России, в том числе 10 нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности. По результатам выявленных нарушений наложено административных штрафов на общую сумму 172 тысяч рублей. 3 иностранных граждан выдворены за пределы Российской Федерации в административном порядке, 1 иностранный гражданин депортирован за пределы России.

Возбуждено 5 уголовных дел по преступлениям, связанным с организацией незаконной миграции

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, работа, проделанная полицейскими на первом этапе операции, оценена руководством положительно. Второй этап операции «Нелегал-2017» запланирован к проведению в III квартале текущего года.