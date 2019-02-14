Сегодня состоялась пресс-конференция с участием заместителя губернатора Евгения Никоры. В мероприятии также приняли участие министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Руусалеп и заведующий сектором по учёту и мониторингу объектов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Каск.

Открывая пресс-конференцию, заместитель главы региона напомнил, что областное правительство во главе с губернатором Мариной Ковтун всегда придерживаются позиции максимальной открытости по отношению к населению Мурманской области, журналистам, всем представителям средств массовой информации.

«Когда поступают какие-то сигналы, есть недопонимание, мы стараемся рассказать все как есть, чтобы не было недомолвок. Один из таких вопросов – формирование земельных участков под охотничьи угодья», – отметил Евгений Никора.

Заместитель губернатора подробно осветил историю вопроса с организацией аукциона, проведенного по всем требованиям законодательства. Об особенностях выделения и использования земельных участков, экологических требованиях и биологических циклах отдельных видов животных рассказали Дмитрий Руусалеп и Дмитрий Каск.

Евгений Никора подчеркнул, что никаких замечаний по проекту схемы охотустройства Мурманской области с выделением участков для организации охотничьего хозяйства не поступило. Был ряд изменений, предложенных оленеводческими хозяйствами «Тундра» и «Оленевод». Эти предложения были учтены. Доработанный проект в июне 2018 года был размещен на сайте правительства Мурманской области в свободном доступе для широкого обсуждения. Затем, поскольку замечаний не поступило, проект был подписан губернатором.

Также в ходе пресс-конференции участники обсудили меры по сохранению популяции дикого северного оленя.