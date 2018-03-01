В ходе проверки в стрелковом тире выявлены нарушения учёта и хранения оружия

Прокуратурой Ковдорского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере хранения и учета оружия. Установлено, что в стрелковом тире автономная некоммерческая организация «Спортивный комплекс «Чайка» осуществляет хранение спортивного оружия. В ходе проверки выявлены нарушения учёта и хранения оружия. При изучении книг учёта и приёма оружия и патронов, описи патронов выявлены расхождения в заявленном и фактическом количестве патронов, находящихся на хранении.

В соответствии с действующим законодательством в организациях проводятся сверки соответствия фактического наличия оружия и патронов. При проверке магазина по продаже оружия ООО «Северный Арсенал» установлено, что в инвентаризация в данной организации не проводилась.

В связи с выявленными нарушениями в отношении АНО «Спортивный комплекс «Чайка» и ООО «Северный Арсенал» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния).

Постановлениями Управления Росгвардии по Мурманской области от должностные лица организаций привлечены к административной ответственности.