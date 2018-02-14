Мурманская область. Арктика14.02.18 09:45
В ходе проверок энергетиками выявлены факты неучтенного и бездоговорного потребления на сумму более 19 млн рублей
Объём передачи электроэнергии по сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по итогам 2017 года составил 10,99 млрд кВтч. По сравнению с прошлым годом он вырос на 3,6%.
Потери при передаче электроэнергии составили 3,51% от общего объёма, в абсолютных величинах – 400 млн кВтч.
В 2017 году специалисты Колэнерго провели 73 рейда по выявлению фактов бездоговорного и безучётного энергопотребления. В ходе рейдов оформлены акты неучтенного и бездоговорного потребления электроэнергии в размере более 5,7 млн кВтч. В денежном выражении – это порядка 19,4 млн рублей.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Нам интересно Ваше мнение07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 296 человек
-
Последние комментарии
ROSS
10.02.18 11:00
народ ликует!
Комментарий к новости:8 кандидатов на одно место
Sergey Kysil
10.02.18 10:58
А вон уже в облдуме говорят, что осенью начнут менять форму управления в Александровске. Ильиных так и говорит, поэтому и страсти накаляются, никто не хочет терять доходные места во власти и при этом
Комментарий к новости:Перечень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждён
Ирина
10.02.18 08:27
не хочет общаться с народом нынешняя власть, забронзовела Сулаева.
Комментарий к новости:Перечень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждён
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+)18:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС продолжают держать паузу-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 7 копеек, доллар потерял 18 копеек-PRO ЭнергетикуВ ходе проверок энергетиками выявлены факты неучтенного и бездоговорного потребления на сумму более 19 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы