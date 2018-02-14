В ходе проверок энергетиками выявлены факты неучтенного и бездоговорного потребления на сумму более 19 млн рублей

Объём передачи электроэнергии по сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по итогам 2017 года составил 10,99 млрд кВтч. По сравнению с прошлым годом он вырос на 3,6%.

Потери при передаче электроэнергии составили 3,51% от общего объёма, в абсолютных величинах – 400 млн кВтч.

В 2017 году специалисты Колэнерго провели 73 рейда по выявлению фактов бездоговорного и безучётного энергопотребления. В ходе рейдов оформлены акты неучтенного и бездоговорного потребления электроэнергии в размере более 5,7 млн кВтч. В денежном выражении – это порядка 19,4 млн рублей.