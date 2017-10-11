В ходе пьяной ссоры пенсионер получил переломы ног

В полицию Апатитов поступило сообщение от очевидцев о шумном поведении граждан в квартире по улице Космонавтов. Полицейские установили, что в одной из квартир компания распивала спирные напитки. Между пожилым мужчиной и его знакомым - молодым человеком началась ссора на почве личных неприязненных отношений. Ссора продолжилась в подъезде, молодой мужчина толкнул своего оппонента, тот упал и покатился по лестничному пролету. В результате падения пенсионер получил переломы ног и был доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса подозреваемый утверждал, что толкнул пожилого мужчину не специально, не собираясь ему причинять телесные повреждения. Потерпевший, которого стражи порядка опросили в больнице, версию подозреваемого подтвердил.

По факту в отношении ранее не судимого жителя Апатитов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.