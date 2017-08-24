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Мурманская область. Арктика24.08.17 09:48

В ходе рабочей поездки губернатор Мурманской области ознакомилась с ходом капремонта домов

Программа капитального ремонта при должном контроле со стороны всех ведомств и активности жильцов – это реальный, действенный инструмент изменения облика наших городов. Об этом губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила после знакомства с результатами ремонтов, проведённых в домах в Мурманске и Мурмашах в рамках региональной программы капитальных ремонтов.

Так, в Мурманске на улице Челюскинцев в доме № 37 1956 года постройки в рамках договора с Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области работает подрядная организация, которая выполнила капитальный ремонт крыши и сейчас завершает ремонт фасада здания, устраняя замечания стройнадзора. Стоимость ремонта крыши составила порядка 2,5 млн рублей, ремонт фасада – 1,5 млн рублей.

Глава региона поручила директору регионального Фонда капремонта Александру Емельянцеву принять исчерпывающие меры к тому, чтобы подрядчики строго соблюдали установленный договором график работ и требования к качеству, а главному государственному жилищному инспектору области Алене Кузнецовой – взять данное направление под особый контроль.

При этом Марина Ковтун высказала замечания в адрес управляющей компании, которая обслуживает этот дом – вид обновленной крыши и фасада пока портит совсем не ухоженная дворовая территория.

Дом 1936 года на улице Полярной в Мурмашах – пожалуй, самая яркая иллюстрация программы капремонта. После ремонта фасада более чем 80-летний дом преобразился, отметила Марина Ковтун, осматривая отремонтированную двухэтажку. Кардинальные изменения стали возможны благодаря активности ТСЖ и его председателя Руфины Кузьмичевой.

«Без инициативы жителей, без их активной позиции такого результата не достичь. Стоит только приветствовать такое отношение к своим соседям, к своему жилищу, к дому – в широком смысле слова», – подчеркнула Марина Ковтун. В помощь активным жильцам – программа капремонтов – реальный инструмент для изменения облика наших городов. За время работы Фонда в Мурманской области отремонтировано около 400 домов, добавила глава региона.

Также в ходе рабочей поездки Марина Ковтун ознакомилась с ремонтными работами, которые полным ходом идут на социальных объектах в Мурмашах. В строительных лесах – общеобразовательная школа, которая вскоре получит новый фасад. В центре поселка разбивают сквер с небольшим парком. Детская школа искусств готовится принимать своих воспитанников в новом реконструированном здании: здесь не только большие удобные классы для занятий музыкой и живописью, но и собственный теплопункт.

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