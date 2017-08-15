В ходе расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Мончегорский механический завод» выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда).

В ходе следственных действий и проведенных судебных финансово-экономических экспертиз был выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности ООО «ММЗ». В отношении исполняющего обязанности директора общества возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы).

По данным следствия, руководитель организации уклонился от выплаты заработной платы, существенно нарушив права работников на выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное существование человека для него самого и его семьи. В результате преступных действий руководства организации двум работникам частично не выплачена заработная плата за январь 2016 года в общей сумме не менее 33 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. В ходе расследования будут детально выяснены мотивы, которыми руководствовался работодатель, нарушая требования трудового законодательства. Кроме того, следствием будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав пострадавших граждан и возмещения причиненного им ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.