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Мурманская область. Арктика12.08.17 07:10

В ходе расследования уголовного дела по факту участия жителя региона в качестве наёмника в вооруженных конфликтах на территории Украины выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности

Следственным отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий был выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности мужчины. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,  предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По версии следствия, в декабре 2014 года злоумышленник, находясь на территории Республики Украины, разместил на интернет-ресурсе – персональной странице социальной сети «ВКонтакте» фотоизображение и печатный текст. Эта публикация побуждает к насильственным, вплоть до физического уничтожения, действиям в отношении лиц, объединенных по признаку отношения к религии.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

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