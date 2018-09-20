В ходе расследования уголовного дела по подозрению в мошенничестве заместителя директора муниципального учреждения Печенгского района выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности

Следственным отделом по городу Заполярный Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя директора одного из муниципальных учреждений Печенгского района Мурманской области в сфере дополнительного образования, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, в ходе проведенных следственных действий выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности подозреваемой. В отношении неё возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

По версии следствия, заместитель директора, используя служебное положение, фиктивно трудоустроила в 2017 году на должность рабочего в данное учреждение своего знакомого, который фактически в учреждении не работал, но при этом ему начислялась заработная плата, которую подозреваемая присваивала и распоряжалась ею по своему усмотрению.

В результате противоправных действий женщина путем обмана похитила принадлежащие администрации муниципального образования Печенгский район денежные средства в сумме более 29 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.