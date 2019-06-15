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Мурманская область. Арктика15.06.19 07:45

В ходе рейдового мероприятия на территории ООПТ «Варзугский» было выявлено 28 нарушений природоохранного законодательства

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области  совместно с Баренцево-Беломорским территориальным управлением Росрыболовства организован и  проведён комплексный природоохранный рейд на территории государственного природного биологического (рыбохозяйственного) заказника регионального значения «Варзугский».

В проведении комплексного природоохранного мероприятия приняли участие 2 рейдовые группы, состоящие из сотрудников государственного экологического, охотничьего, лесного надзора МПР Мурманской области, Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства, МО МВД России «Кандалакшский», ГОКУ «Дирекция (администрация) ООПТ регионального значения» и Фонда биологического разнообразия Кольского полуострова «Мурманский лосось», при участии  внештатных общественных инспекторов рыбоохраны и общественных инспекторов по охране окружающей среды.

В ходе рейдового мероприятия на территории ООПТ «Варзугский» было выявлено 28 нарушений природоохранного законодательства, а в отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях, в т.ч.: в 8 случаях за нарушение режима ООПТ, в 18 случаях за нарушение Правил рыболовства, в 2 случаях за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах.

В отношении нарушителей природоохранного законодательства возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.32, ч. 2 ст. 8.37 и ст. 8.39 КоАП РФ. В дальнейшем, после рассмотрения материалов дел об АПН нарушителей ждут административные штрафы в размере от 1500 до 5000 рублей.

Сотрудниками МПР Мурманской области и сотрудниками Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства проведена разъяснительная работа с более чем 60 участниками  туристических групп и индивидуальными туристами по соблюдению требований действующего природоохранного законодательства и ответственности за его нарушение.

МПР Мурманской области выражает благодарность Баренцево-Беломорскому территориальному управлению Росрыболовства, МО МВД России «Кандалакшский» и  Фонду биологического разнообразия Кольского полуострова «Мурманский лосось» за результативное участие в природоохранном мероприятии.

Указанные межведомственные рейдовые мероприятия по соблюдению режима на особо охраняемых территориях Мурманской области будут продолжаться и в дальнейшем.

МПР Мурманской области напоминает гражданам о том, что перед посещением особо охраняемых природных территорий в обязательном порядке необходимо ознакомиться с положениями об ООПТ регионального значения, информация о которых размещена на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области в разделе «Охрана окружающей среды/ особо охраняемые природные территории».

 

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