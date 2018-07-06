В художественном музее города Мурманска начнёт работу уникальная выставка

Сегодня в 11 часов в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» начнёт работу выставка «Продолжение жеста. Столовые приборы» из цикла выставок «Простые вещи».

Гости музея увидят предметы из частных коллекций северян. В экспозиции будут представлены столовые приборы как современные, так и старинные, выполненные из различных материалов.

Выставка будет работать до 9 сентября 2018 года.