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Мурманская область. Арктика05.03.19 09:40

В Художественном музее откроется выставка Анатолия Сергиенко

6 марта в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки портретов Анатолия Сергиенко. На выставке гости музея увидят более 20 женских портретов, написанных в разное время творческой деятельности художника.

Сергиенко Анатолий Александрович родился 13 июня 1946 года в г. Запорожье, Украина. Окончил Днепропетровское Государственное училище, факультет живописи (1966 г.)

Член Союз художников СССР (1975г.), заслуженный работник культуры РСФСР (1990 г.), заслуженный художник Российской Федерации (2005 г.).

Сергиенко Анатолий Александрович – талантливый живописец и график. Вошёл в художественную жизнь Кольского края, как автор разносторонний, работающий во многих видах, жанрах и техниках.

Постоянный эксперимент, поиск новых форм, делают Анатолия Сергиенко художником всегда интересным и неожиданным. Его творчество заставляет размышлять и спорить, думать и волноваться, сравнивать и переосмыслять. Искусство художника на протяжении творческой деятельности менялось. От жанрового искусства, к искусству свободного выражения замыслов в раскованной пластической манере. В основе многих произведений художника - библейские и античные мифологические мотивы. Для творчества художника характерны выразительные декоративные композиции, наполненные движением, экспрессией, в которых линия и цвет в пространстве являются главенствующими.

Анатолий Александрович с 1972 года ведё преподавательскую деятельность. Более 30 лет руководил народным коллективам «Флотская изостудия». Преподавал в Московской Столичной финансово-гуманитарной академии на факультете «Дизайн». Он воспитал не одно поколения юных художников, работая в Североморской художественной школе.

Работы автора экспонируются на областных, зональных, республиканских, всесоюзных и международных выставках. Произведения находятся в собраниях художественных музеях страны ближнего и дальнего зарубежья, а также в частных коллекциях.

Выставка будет работать по 7 апреля.

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