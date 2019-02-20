В Художественном музее откроется выставка Ивана Дьякова и Анны Векслер

21 февраля в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки Ивана Дьякова и Анны Векслер «Собрание сочинений. Том 27». В экспозиции будут представлены эмаль и текстиль.

Иван Васильевич Дьяков - художник монументально-декоративного искусства.

Выпускник СПбГХПА им. А.Л. Штиглица кафедры монументальной живописи (1998). Член Союза Художников России (2000). Член Европейской ассоциации художников-эмальеров (2013). Преподаватель кафедры изобразительного искусства, факультета искусств, СПбГУ (с 2004).

Работает в технике эмали. В авторских произведениях совмещает традиционную, известную еще с XV века, Лиможскую технологию и технику современной живописной эмали.

Анна Кирилловна Векслер – художник декоративного искусства (гобелен, коллаж, арт-объект).

Выпускница СПбГХПА им. А.Л. Штиглица факультет декоративно-прикладного искусства, кафедра художественного текстиля (2000). Член Союза Художников России (2001). Кандидат педагогических наук (2011). Доцент кафедры художественного образования и декоративного искусства факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена (с 2002)

Произведения Ивана Дьякова и Анны Векслер вместе экспонируются уже многие годы и достаточно регулярно. Каждая выставка является некоторым отчетом о проделанной творческой работе, о прожитом времени – определенные выставочные проекты, рождённые в едином пространстве, вдохновлённые путешествиями, размышлениями, творческим экспериментом.

«Собрание сочинений» – в данном случае это разные произведения. Здесь есть и лёгкие рассказы о простых вещах, подсмотренных в реальном мире; задумчивая проза о течении времени; рассудительные эссе о скрытых мирах и сложно-философские романы о тех, кого уже нет.

Выставка будет работать до 24 марта.