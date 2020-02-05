В художественном музее откроется выставка одной картины к 220-летию поэта Евгения Баратынского

Сегодня Мурманский областной художественный музей представит посетителям графический портрет поэта Евгения Абрамовича Баратынского из фондового собрания, исполненный художником Ларисой Федотьевой. Экспозиция посвящена 220-летию со дня рождения известного русского поэта золотого века русской культуры.

Лариса Федотьева – график, член Союза художников России.

Художница родилась в 1935 году в Москве. В детстве занималась в изостудии в Доме культуры имени Павлика Морозова, позднее поступила в Московскую среднюю художественную школу, где рисунок преподавал живописец Виктор Иванов. После окончания в 1956 году Московской средней художественной школы поступила в Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова, который окончила в 1962 году. Педагогом Ларисы Викторовны был график, живописец и иллюстратор, профессор, академик АХ СССР, народный художник СССР, Лауреат Сталинской премии третьей степени Евгений Адольфович Кибрик.

Лариса Федотьева владеет различными техниками графики – от литографии и цветной линогравюры до акварели, гуаши, пастели и темперы. Автор многократный участник московских, зональных, всесоюзных и международных выставок.

Вход свободный. Выставка работает по 1 марта.