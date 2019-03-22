В Художественном музее открылась выставка к 210-летию Н.В. Гоголя

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоялось торжественное открытие выставки из собрания московского коллекционера Владимира Беликова «Графическая Гоголиана».

С приветственным словом на открытии выступила директор Мурманского областного художественного музея Ольга Александровна Евтюкова. Ольга Александровна рассказала гостям выставки о Владимире Гурьевиче Беликове – профессоре, докторе технических наук, академике Академии проблем качества (Россия), академике, члене президиума IAP (США), обладателе богатейшего собрания графики.

С Мурманским областным художественным музеем его связывают крепкие дружеские отношения, их результатом вот уже не первый год становятся интересные выставки из собрания коллекционера.

В этом году вниманию посетителей предложены уникальные иллюстрации 19-20 веков к произведениям Николая Васильевича Гоголя.

О работах, представленных в экспозиции, рассказала старший научный сотрудник отдела фондов Мурманского областного художественного музея Юлия Сергеевна Заозерская.

Самый старый экспонат – это иллюстрация к поэме «Мёртвые души» Н. В. Гоголя, гравированная Евстафием Ефимовичем Бернардским в 1846—1847 с рисунков А. А. Агина.

Гости музея также могли увидеть знаменитые работы Евгения Адольфовича Кибрика и Анатолия Ивановича Зыкова, иллюстрирующие произведения знаменитого писателя. Всего в экспозиции более 40 картин.

Посетить выставку можно до 14 апреля.