Мурманская область. Арктика07.06.19 11:49
6 июня в Мурманском областном художественном музее состоялось мероприятие, посвященное Пушкинскому Дню России. В гости к сотрудникам музея пришли воспитанники Центра помощи семье и детям.
В художественном музее прошёл День Пушкина
6 июня в Мурманском областном художественном музее состоялось мероприятие, посвященное Пушкинскому Дню России. В гости к сотрудникам музея пришли воспитанники Центра помощи семье и детям.
Ребята прослушали рассказ об истории праздника, о творчестве А.С. Пушкина, его семье и друзьях, познакомились с иллюстрациями художников, которые посвятили свои произведения сказкам поэта. Дети участвовали в весёлой игре-викторине, пробовали себя в роли сказочных героев из сказок Пушкина, отгадывали загадки, читали стихи Александра Сергеевича. Завершилась встреча просмотром мультфильма «Сказка о попе и работнике его Балде».
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