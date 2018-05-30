Региональное Министерство экономического развития опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, в I квартале 2018 года социально-экономическое развитие региона характеризовалось стабильностью положительных тенденций по важнейшим индикаторам. Рост наблюдался почти по всем видам экономической деятельности промышленного производства. Увеличились объемы сельскохозяйственного производства, вылова водных биоресурсов, а также ввода жилья.

При этом снижение производственных результатов деятельности наблюдалось по видам экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» и «Строительство». Также незначительно сократился физический объём инвестиций в основной капитал.

На потребительском рынке Мурманской области отмечена тенденция роста физических объёмов розничной торговли и платных услуг населению.

Сохранялась позитивная динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, кроме того наблюдался её рост в реальном выражении.

Стабильной оставалась ситуация на региональном рынке труда.

Исполнение консолидированного бюджета области характеризовалось дефицитом.