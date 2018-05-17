В I квартале административные комиссии муниципальных образований Мурманской области рассмотрели свыше двух тысяч дел

Министерство юстиции Мурманской области подвело итоги деятельности административных комиссий за 1 квартал 2018 года. За этот период административные комиссии – а их всего 19 комиссий – рассмотрели 2135 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях».



Большую их часть – 93,7% или 2000 дел – составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения; 6,1% (131 дело) – это дела о правонарушениях в области торговли; 0,2% (4 дела) – дела о правонарушениях, посягающих на права граждан, институты государственной власти и местного самоуправления.



Более 67% (1436) от общего количества всех рассмотренных административными комиссиями дел представляют дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, протоколы по которым составлены должностными лицами ОВД (полиции). При этом по статье «Нарушение тишины и покоя граждан» рассмотрено 1401 дело, из которых 1380 дел рассмотрено по протоколам, составленным сотрудниками полиции, 21 дело – по протоколам, составленным должностными лицами органов местного самоуправления. За появление в общественных местах с собаками без намордника и поводка – правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей «Нарушение прав граждан на защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью со стороны животных», административными комиссиями вынесено 77 постановлений. Суммы штрафов по этим статьям поступают в областной бюджет.



Общее количество дел по статье «Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа)» составило 445 (около 21% от общего числа рассмотренных дел), по статье «Торговля в неустановленных местах» – 131 дело (более 6% от общего числа рассмотренных дел). Суммы штрафов по этим статьям поступают в местные бюджеты.



Кроме того, в отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок, мировыми судьями, к компетенции которых относится рассмотрение этой категории дел, вынесено 57 решений по протоколам, составленным уполномоченными лицами административных комиссий. Санкции статьи предусматривают наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. За уклонение от исполнения административного наказания мировыми судьями вынесено несколько постановлений о назначении наказания в виде обязательных работ, один правонарушитель подвергнут наказанию в виде ареста.



В местные бюджеты в 1 квартале 2018 года поступило более 2,1 млн рублей сумм штрафов.