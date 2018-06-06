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Мурманская область. Арктика06.06.18 08:30

В I квартале индекс промышленного производства в Мурманской области составил 103,4%

Региональное Министерство экономического развития подготовило  информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

По предварительным данным ведомства, в Мурманской области в январе-апреле 2018 года индекс промышленного производства составил 103,4% относительно соответствующего периода 2017 года (в среднем по России – 101,8%). В апреле по сравнению с апрелем 2017 года уровень производства вырос на 3,1% (в среднем по России – на 1,3%). По отношению к предыдущему месяцу объём промышленного производства снизился на 2,8% (в среднем по России – на 2,1%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем-апрелем 2017 года выросли на 0,8%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на экспорт, – на 9,5%, на внутреннем рынке – снизились на 4,3%.

В январе-апреле текущего года в добывающей промышленности региона отгружено товаров собственного производства на сумму 27,2 млрд рублей (69,4% к аналогичному периоду 2017 года в действующих ценах). Данное снижение обусловлено падением цен на продукцию, а также сокращением объёмов поставок сторонним потребителям апатитового концентрата. Цены производителей снизились на 17,4%. Индекс производства составил 103,4% к январю-апрелю 2017 года (в среднем по России – 101,2%). Увеличилось производство апатитового (на 5,2%), нефелинового  (в 1,2 раза) и лопаритового (на 3,9%) концентратов. В то же время снизились объёмы выпуска железорудного концентрата (на 0,2%), щебня (на 21%).

 

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