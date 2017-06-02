Доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за I квартал 2017 года размещён на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Как сообщает ведомство, в I квартале текущего года в экономике Мурманской области преобладали позитивные тенденции. Рост наблюдался по всем видам экономической деятельности промышленного производства, по объёму грузоперевозок всеми видами транспорта, в сельскохозяйственном производстве, по объемам инвестиций в основной капитал и строительных работ, вводу жилья, по объёмам внешнеторгового оборота.

В тоже время отмечено снижение вылова водных биоресурсов.

Отрицательная динамика зафиксирована по сальдированному финансовому результату деятельности организаций.

При стабильной положительной динамике среднемесячной номинальной начисленной заработной платы сложившихся темпов её роста было недостаточно для прироста в реальном выражении. При этом реальные среднедушевые денежные доходы населения возросли.

На фоне существенного замедления инфляционных процессов расширились возможности восстановления потребительского рынка, но с учётом значительного снижения его ёмкости в предыдущие годы физический объём розничного товарооборота не достиг прошлогоднего уровня.

На региональном рынке труда наблюдалась положительная тенденция снижения уровня зарегистрированной безработицы.

Исполнение консолидированного бюджета области характеризуется профицитом.

В I квартале 2017 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 113,5% относительно соответствующего периода 2016 года.

В структуре отгруженной промышленной продукции на долю добычи полезных ископаемых пришлось 37,4%, обрабатывающих производств – 36,8%, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 23,8%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 2%.

В январе-марте этого года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 28,8 млрдрублей (86,2% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). На снижение показателя повлияло падение цен на апатитовый концентрат (на 30,4%).

Индекс производства составил 106,2% к январю - марту 2016 года.

Вследствие реализации инвестиционных проектов увеличился выпуск апатитового концентрата (105,7%).

Выше прошлогоднего уровня произведено лопаритового концентрата (108,4%), щебня (в 1,3 раза).

Выпуск железорудного концентрата по итогам I квартала 2017 года снизился на 8,5%, что отчасти связано с вовлечением в переработку руд с пониженным содержанием железа, а также наладочными работами на новом оборудовании.

Производство нефелинового концентрата составило 97,2% к январю-марту 2016 года.

В январе-марте текущего года в обрабатывающих производствах отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 28,3 млрд рублей (87,4% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). Индекс производства составил 124,3% к I кварталу 2016 года.