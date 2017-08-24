В I полугодии 2017 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 116,9%

Министерства экономического развития Мурманской области разместило на своём сайте доклад об итогах социально-экономического развития нашего региона за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в I полугодии текущего года ситуация в экономике Мурманской области характеризовалась позитивными тенденциями. Наблюдался рост объёмов в промышленном производстве. Увеличились объёмы сельскохозяйственного производства, вылова водных биоресурсов, грузоперевозок всеми видами транспорта, ввода жилья, возросли физические объёмы инвестиций в основной капитал и строительных работ.

На фоне замедления инфляционных процессов расширились возможности восстановления потребительского рынка, но с учётом значительного снижения его ёмкости в предыдущие годы физический объём розничного товарооборота не достиг уровня аналогичного периода прошлого года. При стабильной положительной динамике среднемесячной номинальной начисленной заработной платы сложившихся темпов её роста было недостаточно для прироста в реальном выражении.

На региональном рынке труда наблюдалась положительная тенденция снижения уровня зарегистрированной безработицы и численности безработных.

Исполнение консолидированного бюджета области характеризовалось профицитом.

По итогам I полугодия 2017 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 116,9% относительно соответствующего периода 2016 года.

В структуре отгруженной промышленной продукции на долю добычи полезных ископаемых пришлось 37,2%, обрабатывающих производств – 40,2%, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 20,4%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 2,2%. В январе-июне этого года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 57,6 млрд рублей (87,9% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). На снижение показателя повлияло падение цен на апатитовый концентрат (на 30%). Индекс производства составил 110,2% к январю-июню 2016 года.

В добывающей промышленности Мурманской области превалируют крупные ресурсные градообразующие предприятия, которые входят в состав финансово-промышленных групп и холдингов: Кировский филиал АО «Апатит» (группа «ФосАгро») - производство апатитового и нефелинового концентратов; АО «Ковдорский ГОК» (АО «МХК «ЕвроХим») - производство железорудного, апатитового и бадделеитового концентратов; АО «Олкон» (ПАО «Северсталь») - производство железорудного концентрата; АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (группа «Акрон») - производство апатитового концентрата; ООО «Ловозерский ГОК» - производство лопаритового концентрата. Вследствие реализации инвестиционных проектов Кировского филиала АО «Апатит», АО «Ковдорский ГОК» и АО «СЗФК» выпуск апатитового концентрата по сравнению с первым полугодием 2016 года увеличился на 9,1%. Выше прошлогоднего уровня произведено лопаритового (106,8%) и нефелинового (106,7%) концентратов, щебня (в 1,6 раза). Выпуск железорудного концентрата по итогам 6 месяцев 2017 года снизился на 3,4%, что отчасти связано с вовлечением в переработку руд с пониженным содержанием железа, а также наладочными работами на новом оборудовании.

В январе-июне 2017 года в обрабатывающих производствах отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 62,2 млрд рублей (101,8% к аналогичному периоду 2016 года в действующих ценах). Индекс производства составил 126,4% к январю-июню 2016 года. Из обрабатывающих отраслей в отчётном периоде значительный рост отмечен в металлургическом производстве (в 1,3 раза), производстве пищевых продуктов (на 10,3%), текстильных изделий (на 17,1%), одежды (на 14,4%), прочей неметаллической минеральной продукции (в 1,3 раза), готовых металлических изделий (на 27,8%), транспортных средств и оборудования (в 1,3 раза), обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 21,1%), деятельности по ремонту и монтажу машин и оборудования (на 20,8%). В то же время существенное снижение по сравнению с январем-июнем 2016 года зафиксировано в производстве напитков (в 6,8 раза), химических веществ и химических продуктов (на 7,8%), электронных и оптических изделий (на 18,5%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают производство пищевых продуктов (43,1%), металлургическое производство (38,2%), ремонт и монтаж машин и оборудования (9,1%), производство прочих транспортных средств и оборудования (4,6%). Индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 110,3%. В результате ценового фактора объём отгруженной продукции в действующих ценах сократился на 3,3% - до 26,8 млрд рублей. Цены производителей пищевых товаров снизились на 9,5%. Основу пищевой промышленности Мурманской области составляет переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков (89,2% в объёме отгруженной продукции пищевой промышленности). В отчётном периоде индекс производства в рыбопереработке составил 112,9%. На фоне роста вылова водных биоресурсов (на 9,8% к январю–июню 2016 года) увеличились объёмы производства рыбы мороженой (на 3,5%), филе рыбного мороженого (на 13%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 12%), ракообразных (в 2,1 раза). При этом наблюдалось снижение производства рыбных консервов на 2,6%.

По остальным пищевым продуктам в январе-июне 2017 года отмечено увеличение объёмов производства мяса убойных животных (на 7,4%) и мясных полуфабрикатов (в 1,3 раза). В то же время сократился выпуск хлебобулочных изделий (на 12,8%), молока (на 10,5%), кисломолочных продуктов, кроме творога (на 8,4%), сыров и творога (на 7,8%).

Уровень металлургического производства в январе-июне 2017 года вырос в 1,3 раза к соответствующему периоду 2016 года. Значительную долю в металлургическом производстве занимают два предприятия цветной металлургии: АО «Кольская горно-металлургическая компания» - производит электролитный никель, медь и кобальт, карбонильные никелевые порошки, кобальтовый концентрат, концентраты драгоценных металлов. Производственная программа АО «Кольская ГМК» формируется под влиянием конъюнктуры мирового рынка цветных металлов и зависит также от поставок давальческого сырья; филиал ОАО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ» (ОК «РУСАЛ») - осуществляет выплавку алюминия из привозного глинозема. В связи с наращиванием поставок норильского файнштейна в результате реконфигурации производства ПАО «ГМК «Норникель» увеличились объёмы выпуска меди и никеля необработанного (в 1,4 раза), кобальта необработанного (в 1,3 раза). Производство алюминия в отчётном периоде выросло на 6,2%. Объём отгруженной продукции в действующих ценах составил 23,8 млрд рублей, превысив уровень января–июня 2016 года на 3,1%. По итогам 6 месяцев 2017 года, по данным Лондонской биржи металлов, алюминий в долларовом эквиваленте подорожал относительно аналогичного периода 2016 года на 21,8%, медь – на 22,3%, никель – на 12,8%. Цены российских производителей цветных металлов ориентируются на мировые цены и корректируются на курс рубля, в результате индекс цен в металлургии составил 99,7%.

Индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 120,8% в результате увеличения объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях), ремонту машин и оборудования. Производство прочих транспортных средств и оборудования выросло в 1,3 раза, что связано с завершением определённого этапа судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 31,6 млрд. рублей (101,3% к январю - июню 2016 года в действующих ценах). Индекс производства – 106,8%. Основой энергетической системы Мурманской области являются: Кольская атомная станция (филиал АО «Концерн Росэнергоатом»), 17 гидроэлектростанций и 2 городские ТЭЦ (филиал «Кольский» ПАО «ТГК1»). Мурманская область относится к числу наиболее энерговооруженных территорий России. Производимая электроэнергия в полном объёме обеспечивает спрос внутри области, более четверти выработанной электроэнергии поступает в объединенную энергосистему России, а также на экспорт в Финляндию и Норвегию. В январе - июне 2017 года выработка электроэнергии выросла на 6,4%. Потребление электроэнергии составило 6,5 млрд кВт ч, что на 3,7% выше соответствующего уровня 2016 года. В структуре потребления основную долю (порядка 70%) занимают промышленные предприятия. Отпуск электроэнергии за пределы региона возрос на 14,3%. В связи с более длительным отопительным периодом производство пара и горячей воды выросло на 4% к январю-июню 2016 года.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 3,4 млрд рублей (106% к январю - июню 2016 года в действующих ценах). Индекс производства – 100,9%.