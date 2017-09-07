В I полугодии 2017 года жители Мурманской области проявили высокую кредитную активность

Жители Мурманской области в I полугодии 2017 года заметно увеличили свою кредитную активность, нарастив объём привлечения заёмных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18%. В результате на 1 июля 2017 года объём задолженности физических лиц на 2,1% превысил значение соответствующего показателя на начало текущего года.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, этому способствовала адаптация населения к экономической ситуации и уменьшение рублевых процентных ставок по потребительским кредитам в связи со снижением ключевой ставки Банка России. Оживление банковского кредитования физических лиц простимулировало рост спроса на непродовольственные товары, однако, не привело к дополнительным инфляционным рискам – индекс потребительских цен по данной товарной группе продолжает снижаться. Уровень просроченной задолженности составил 6,5%, увеличившись за январь–июнь 2017 года на 0,1 п.п. Это ниже значений соответствующего показателя по Северо-Западному федеральному округу (6,6%) и по стране в целом (7,8%).

Удивительно, но по сообщению регионального Министерства экономического развития, за январь-июль 2017 года объём кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Мурманской области кредитными организациями Российской Федерации, составил 58,92 млрд рублей, что на 5,5% меньше аналогичного периода 2016 года.