В ИЦ УМВД России по Мурманской области можно оценить качество предоставления госуслуг

ИЦ УМВД России по Мурманской области ежемесячно проводит мониторинг качества оказания государственных услуг населению, на основе анализа данных выявляются проблемные вопросы. Наиболее востребованной государственной услугой, предоставляемой ИЦ УМВД области, является государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости. Удовлетворенность граждан по предоставлению государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в течение первого квартала 2018 года ежемесячно составляла 99-100%.

В ходе мониторинга удовлетворенности граждан качеством государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости за первый квартал 2018 года заявителями заполнены 205 опросных форм, из них качеством предоставления государственных услуг удовлетворено 204 гражданина (99,51%).

На объекте оказания государственных услуг ИЦ УМВД области по адресу: г. Мурманск, ул. Пономарева, д.8 посредством терминала электронной очереди посетителями за первый квартал 2018 года выставлено более 800 оценок, при этом средняя оценка составила 4,9 баллов из 5 возможных. По данным отчета, формируемого автоматизировано Сервисом управления электронной очередью, среднее время ожидания заявителей в очереди на подачу заявления и получение результата государственной услуги на объекте составляет не более 2 минут, а время приема заявителей при предоставлении государственной услуги – не более 3 минут.

Оценить качество предоставления госуслуг граждане могут не только путем заполнения опросных форм на личном приеме или с использованием терминала электронной очереди, но и путем заполнения специальных форм на сайтах: мвд.рф, 51.мвд.рф, vashkontrol.ru.