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Мурманская область. Арктика11.08.17 08:10

В ИФНС России № 2 по Мурманской области подвели итоги работы

Специалисты Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области подвели итоги работы за 7 месяцев 2017 года. За этот период в бюджеты разных уровней и во внебюджетные фонды от налогоплательщиков, состоящих на учёте в инспекции, поступило более 5,6 млрд рублей.

При этом в федеральный бюджет мобилизовано более 63 млн рублей, в областной бюджет – 2,2 млрд рублей, что больше аналогичного периода 2016 года на 41 млн рублей. В бюджеты закрытых административных территориальных образований поступило 987 млн рублей контролируемых платежей, показатель выше аналогичного периода 2016 года на 3,8 млн рублей. В Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонды социального и медицинского страхования перечислено 2,4 млрд рублей страховых взносов.

В целях исполнения бюджетных назначений всех уровней по доходам североморскими инспекторами проведён комплекс мер по принудительному взысканию задолженности.

В январе-июле текущего года налогоплательщикам, юридическим и физическим лицам, направлено более 8 тысяч требований о погашении задолженности по различным налогам, страховым взносам, пеням, штрафам. На расчётные счета неплательщиков выставлено 4,6 тысячи инкассовых поручений на взыскание долга. В соответствии со статьей 76 Налогового кодекса Российской Федерации вынесено 2,6 тысячи решений о приостановлении операций по счетам в банке в отношении налогоплательщиков, не исполнивших обязанность по уплате налоговых платежей. В рамках межведомственного взаимодействия по материалам налоговых органов подразделениями судебных приставов региона возбуждены исполнительные производства по взысканию налоговой задолженности в отношении 887 налогоплательщиков.

В результате проведенных мероприятий в бюджетную систему дополнительно перечислены платежи в сумме 276 млн рублей.

Дополнительные поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации по результатам контрольных мероприятий за 7 месяцев 2017 года составили 47 млн рублей, что на 27 процентов выше аналогичного показателя прошлого года.

 

 

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Последние комментарии

SafarinD
11.08.17 10:29
Российский бюджет - яма бездонная, так как сколько налогов не соберут, большая часть уйдёт на зарплаты чиновникам, обслуживание их офисов, на дорогие игрушки воякам, путинские мега-проекты - олимпиа
Комментарий к новости:Завалили бюджет налогами северяне
Мария Антоновна
11.08.17 07:54
Скажу до свидания, хотя надо сказать прощайте! Спасибо большое за часы и дни радостных встреч в стенах театра.
Комментарий к новости:Наш регион покидают главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета и заслуженная артистка РФ Наталья Долгалева
Zviygincew
11.08.17 07:30
Не знаю, случайно или специально у вас два сообщения встали рядом: сначала о потерях бюджета страны от многочисленных нарушениях чиновников, а потом о росте собираемости налогов в Мурманской области.
Комментарий к новости:Завалили бюджет налогами северяне
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