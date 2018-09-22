В ИК-18 регионального УФСИН пресечена попытка доставки запрещенных веществ

Сотрудники мурмашинской исправительной колонии строгого режима № 18 при досмотре автомобиля «КАМАЗ», въезжавшего на территорию учреждения через контрольно-пропускной пункт, обнаружили прозрачный полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом белого цвета. Пакет был спрятан в задней части рамы автомобиля.

Полиэтиленовый пакет с подозрительным веществом передан сотрудникам ОМВД по Кольскому району. Вещество направлено на экспертизу. Проводится проверка.