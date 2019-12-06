В ИК-18 в пачке с сахаром обнаружили подозрительный порошок

Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии строгого режима № 18 УФСИН России по Мурманской области при досмотре бандероли, поступившей от жительницы Кировска на имя одного из осужденных, обратили внимание на находящуюся в почтовом отправлении заводскую пачку сахара-рафинада.

При тщательном осмотре содержимого внутри упаковки помимо спрессованных кубиков сахарного песка был обнаружен мелкокристаллический порошок белого цвета неизвестного происхождения.

Подозрительное вещество было передано для исследования в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области.

По данному факту следственным отделом ОМВД по Кольскому району проводятся первоначальные проверочные мероприятия.