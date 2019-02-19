В ИК-23 УФСИН России по Мурманской области выявлены факты незаконного применения администрацией исправительного учреждения взысканий в отношении осужденных

Мурманской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в феврале текущего года при проверке в ФКУ ИК-23 УФСИН России по Мурманской области выявлены факты незаконного применения администрацией исправительного учреждения взысканий в отношении осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Установлено, что в отношении двух осужденных взыскания в виде водворения в штрафной изолятор, а также в виде выговора применены сотрудниками исправительной колонии с нарушением порядка установленного ч.1 ст. 117 УИК РФ.

Постановлениями постановлением надзирающего прокурора от 12.02.2019 данные взыскания признаны незаконными и отменены.

Кроме того, прокуратурой начальнику ФКУ ИК-23 УФСИН России по Мурманской области внесено представление об устранении допущенных нарушений уголовно-исполнительного законодательства при применении в отношении осужденных мер взысканий.