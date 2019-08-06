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Мурманская область. Арктика06.08.19 17:21

В импровизированную встречу с мурманчанами сегодня превратился традиционный объезд главы администрации Мурманска

Андрей Сысоев не только проверил ход ремонта дворовой территории дома № 11 по улице Морской, но и пообщался с горожанами. Когда начнётся асфальтирование двора? Коснётся ли ремонт крылец подъездов? Будут ли установлены скамейки? Ответы на эти и другие вопросы жители получили в ходе беседы с главой администрации Мурманска и депутатом Совета депутатов города Мурманска Виктором Хабаровым.

Ремонт двора осуществляется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Характер работ капитальный: полная замена асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, колодцев, установка ограждений. На территории будет смонтирована новая игровая площадка, появятся качалка, качели, песочница, два детских комплекса. Кроме того, будет отремонтирована контейнерная площадка, установят новые опоры освещения, урны, скамейки и даже сушилку для белья. Также проектом предусмотрено озеленение территории.

Сегодняшняя проверка хода работ стала контрольной, второй по счету. Первая прошла несколько недель назад. Тогда жильцы обратили внимание на то, что бортовой камень установлен значительно ниже уровня земли, что приведет к размытию почвы и постоянному скоплению грязи. Подрядчик заверил, что этот вариант неокончательный, и работа будет выполнена максимально качественно.

— Этот недостаток, действительно, устранили. Сейчас территория выровнена и готова для начала работ по установке детской площадки, — прокомментировал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. — Однако сейчас у нас появились новые замечания. Речь идет о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия. Асфальт был снят больше месяца назад, и до сих пор люди вынуждены ходить по неподготовленной поверхности, что не только неудобно, но и опасно.

Подрядчик озвучил конкретный срок: работы по асфальтированию начнутся с 15 августа.

Ещё одним важным вопросом, который удалось решить, стал ремонт крылец подъездов. Этой проблемой поделились жители дома с депутатом Совета депутатов города Мурманска Виктором Хабаровым во время первой встречи во дворе. Результат не заставил себя долго ждать.

— Видно, что ступени порядком износились и требуют ремонта в большей или меньшей степени. Однако их реконструкция не входит в перечень работ по проекту «Формирование комфортной городской среды», а находится в зоне ответственности управляющей организации, обслуживающей дом — рассказал Виктор Хабаров. — Сегодня директор УК взял на себя соответствующее обязательство: сразу после завершения работ по асфальтированию территории ступени будут обновлены. Так что решение найдено, будем вместе с жильцами контролировать его исполнение.

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