В Институте дополнительного профессионального образования МГТУ завершила обучение очередная группа слушателей

В Институте ДПО МГТУ завершила обучение очередная группа слушателей по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Программа разработана для подготовки квалифицированных контрактных управляющих, осуществляющих конкурсную форму размещения заказов на предоставление товарных продуктов, выполнения работ или оказания услуг для государственных нужд в соответствии с 44-ФЗ. Потребность бюджетных учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий в таких специалистах остается высокой и поэтому все выпускники получают возможность трудоустройства.