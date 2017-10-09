В исправительной колонии №18 выявлен факт выплаты заработной платы осужденным ниже установленного минимального размера оплаты труда

Мурманской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена проверка соблюдения администрацией ФКУ ИК-18 УФСИН России по Мурманской области требований уголовно-исполнительного и трудового законодательства при привлечении осужденных к оплачиваемому труду, в ходе которой выявлены нарушения действующего законодательства.

Установлено, что в нарушение Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации администрацией ФКУ ИК-18 осужденному произведена выплата заработной платы, сумма которой ниже установленного на текущий период минимального размера оплаты труда. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, заработная плата перечислена администрацией колонии на лицевой счет осужденного в полном объеме. Вместе с тем, осужденному не была выплачена денежная компенсация за неполную выплату в установленный срок причитающейся ему заработной платы.

С целью устранения выявленных нарушений закона, а также недопущения аналогичных нарушений впредь прокурором в адрес начальника ФКУ ИК-18 внесено представление.

Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры.