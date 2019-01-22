В исправительных учреждениях УФСИН России по Мурманской области в ходе проверок было выявлено свыше 400 нарушений закона

С участием прокурора Мурманской области Щербакова В.А. подведены итоги работы спецпрокуратуры за 2018 год, на котором были обсуждены результаты надзорной деятельности. В прошлом году Мурманская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела 95 проверок соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства в исправительных учреждениях УФСИН России по Мурманской области, в ходе которых было выявлено свыше 400 нарушений закона.

Данные нарушения касались несоблюдения условий и режима отбывания наказания осужденных к лишению свободы, их материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, необоснованного применения мер поощрений и взысканий и др.

Всего за 2018 год спецпрокуратурой начальникам исправительных учреждений внесено 97 представлений, принесено 50 протестов, направлено в суды 5 исковых заявлений, привлечено к административной ответственности 16 юридических лиц.

В 2018 году сотрудники прокуратуры приняли участие в 827 судебных заседаниях при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговоров.

В исправительных учреждениях области сотрудниками прокуратуры на личном приёме принято 182 осужденных, рассмотрено 624 письменных обращения граждан.