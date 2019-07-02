Километры дорог становятся дороже, но и лучше - МинтрансМурманская область вошла в тройку регионов с самыми дорогими услугами ЖКХ по итогам 2018 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.07.19 07:30

В июле будет организовано выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения

В рамках системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в июле 2019 года будет организовано выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения. Наблюдение основано на опросе представителей различных групп и слоёв населения, проживающих во всех субъектах Российской Федерации, и проводится, начиная с 2015 года, один раз в два года.

Как сообщает  В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, полученные в ходе наблюдения сведения необходимы для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, государственных программ, направленных на обеспечение доступности и получения качественных услуг в социальной сфере для всех категорий населения.

По итогам последнего наблюдения, прошедшего в 2017 году, по мнению родителей, большинство детей полностью или скорее удовлетворены работой общеобразовательной организации в целом (в нашем регионе таких почти 85 процентов, в целом по России – 87 процентов). При этом по сравнению с итогами обследования, прошедшего в 2015 году, доля таких детей в Мурманской области снизилась, а совершенно неудовлетворённых – возросла и превысила общероссийский уровень. Заметно ухудшилось, по мнению опрошенных, качество проводимой воспитательной работы, организации внеучебных мероприятий, комфорта (чистота в помещениях, исправность мебели, гигиенические удобства). А вот уровень удовлетворённости организацией учебного процесса (наполняемость класса, обеспеченность учебными пособиями, разнообразие и качество оборудования для обучения), медицинским контролем и медицинской помощью в общеобразовательных организациях, условиями пребывания для обучающихся с ограниченными возможностями, безопасностью пребывания в здании, по оценке родителей, возрос. Чуть больше половины от общего числа обучавшихся детей были полностью удовлетворены качеством питания в общеобразовательных организациях (на уровне 2015 года). 

Из общего числа респондентов в возрасте 16 лет и старше, занимавшихся поиском работы, только каждый пятый указал, что обращался в государственную службу занятости населения, что значительно ниже, чем в 2015 году. Среди не обратившихся свыше трети ответили, что центр занятости населения ничем не может им помочь в поисках работы. Почти каждый третий считал, что может найти работу без посредников.

В Мурманской области по итогам за 2017 год (как и за 2015 год) оценка работы поликлиник, к которым прикреплены члены домашнего хозяйства, была значительно хуже, чем в среднем по России. Почти каждое четвёртое домохозяйство не удовлетворено работой поликлиник (в целом по стране – 11 процентов), их них 79 процентов – из-за длительности ожидания в очередях, 64 процента – работой врачей-специалистов, 40 процентов – отсутствием необходимого оборудования и/или лекарственных препаратов, 31 процент – условиями для ожидания приёма врача. В регионе, как и по стране в целом, увеличилась доля респондентов, не посещавших поликлинику. Вместе с тем 73 процента опрошенных домохозяйств, в которых были случаи госпитализации их членов, указали, что с трудностями при оформлении на стационарное лечение практически не столкнулись (в 2015 году – 89 процентов). В основном госпитализированные в стационары пациенты остались удовлетворёнными профессионализмом и отношением врачей. По субъективной оценке домашних хозяйств, в целом положительные сдвиги имели место в работе диагностических служб в поликлинике. Доля респондентов, полностью удовлетворённых их работой, составила 41 процент против 31 процента в 2015 году. Из общего числа респондентов, получивших консультацию у врача-специалиста на платной основе (за счёт собственных средств), 36 процентов считали, что такие услуги более качественные и надёжные, 26 процентов ответили, что не было специалистов в государственных медицинских организациях, расположенных поблизости, 25 процентов не имели возможности получить бесплатную услугу из-за нехватки времени, больших очередей, необходимости предварительной записи.    

Подробная информация по проведению наблюдения размещена на сайте Росстата в рубрике «Переписи и обследования».

В текущем году в целом по России будет опрошено 48 тысяч домашних хозяйств, которые участвуют в выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств и регистрируют информацию о своих расходах. В Мурманской области интервьюеры методом обхода жилых помещений и заполнения анкеты опросят 440 домохозяйств, 120 из которых расположены в областном центре. Интервьюеры в обязательном порядке должны предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. В случае каких-либо сомнений респонденты смогут воспользоваться номерами телефонов Мурманскстата для получения дополнительной информации о статнаблюдении: +7 (8152) 688-590, 688-593, 688-608 и +7-911-310-46-66.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаС передачей отраслевых учебных заведений в ведение Минобрнауки снижается уровень подготовки специалистов по морским специальностям
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееГонка начинается: 15 выдвиженцев на одно кресло губернатора
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
Комментарий к новости:Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры
Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Татьяна, пенсионерка
23.06.19 15:41
Все растет, все развивается. Кому-то и зачем-то понадобились беспилотные такси, и на это нашли деньги. А как прекратить рост цен на жизненно необходимые товары, на это что, ума не хватает? или этот
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:00«Жизнь замечательных зверей». Детское ТВ-шоу (0+)15:20«Сад и огород». Авторская программа о садоводстве (12+)15:35«Тайны века». Документальный цикл (16+)
-PRO ДеньгиКилометры дорог становятся дороже, но и лучше - Минтранс-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 17 копеек, евро - на 1 копейку-PRO ЭнергетикуПравительство РФ выделит Мурманской области дополнительные средства на компенсацию расходов, связанных с удорожанием мазута-PRO ЖКХВ июле северянам, переплатившим за тепло в июне, будет произведён перерасчёт. Но это не значит, что дополнительных начислений не будет-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO Законы«Электронный бюллетень» и «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы» будут содержать все нормативные правовые акты региональной власти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 286 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика