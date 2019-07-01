В июле северянам, переплатившим за тепло в июне, будет произведён перерасчёт. Но это не значит, что дополнительных начислений не будет

Северянам, получившим квитанции с повышенной платой за услугу теплоснабжения, произведут перерасчёт. Так, корректировки за июнь будут отражены в июльских квитанциях.

Решение об отмене доначислений платы за тепло в домах с приборами учёта до выяснения причин роста сумм было принято по инициативе врио губернатора Мурманской области в конце мая. Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора отчитался о проведённой в течение месяца работе по анализу и исправлению ситуации.

По словам вице-губернатора, ситуация с доначислениями находится на контроле Госжилинспекции. С начала 2019 года ГЖИ получила 139 жалоб граждан на высокие суммы в платёжках. Инициировано 85 проверок, проведено 68.

С ресурсоснабжающими организациями достигнута договорённость о возврате переплаты. Областное МинЖКХ совместно с муниципалитетами и управляющими компаниями выясняет причины корректировок в каждом отдельном случае. В расчётные центры направлены распорядительные письма о перерасчётах.

До окончательного выяснения причин роста сумм в квитанциях все плюсовые корректировки будут отменены, переплата возвращена жильцам.