В июле в Мурманской области отмечен наибольший рос цен на сахар, ковры и на услуги зарубежного туризма

Мурманскстат подготовил предварительные итоги изменения потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской области в июле текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию, включая картофель (на 9,0%), яйца (на 7,2), сыр (на 1,0), подсолнечное масло (на 0,9), консервы фруктово-ягодные (на 0,4), крупу и бобовые, алкогольные напитки (на 0,2%). Подешевели отдельные виды рыбы и морепродуктов (в среднем на 0,1%).

Вместе с тем подорожали сахар (на 2,4%), солёная сельдь (на 1,3), рыбные консервы (на 1,0), мука (на 0,9), мясо и птица, копчёные продукты из мяса и птицы, овощные консервы (на 0,7), кондитерские изделия (на 0,5%).

По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на ковры и ковровые изделия (на 1,1%), часы (на 1,0), школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (на 0,7), автомобильный бензин (на 0,6%). На 0,5% возросли цены на металлическую посуду и металлические предметы домашнего обихода, постельное бельё, бельё для детей ясельного возраста, игрушки.

Снизились цены на телерадиотовары (на 2,5%), персональные компьютеры (на 0,7), моющие и чистящие средства (на 0,4), электротовары и другие бытовые приборы (на 0,3%).

Среди услуг наблюдался прирост цен в сфере зарубежного туризма (на 2,4%). Увеличилась стоимость коммунальных услуг (в среднем на 2,3%). Из них оплата холодного водоснабжения и водоотведения возросла на 3,9%, горячего водоснабжения и отопления – на 2,9 и 2,2 соответственно, электроэнергии – на 1,1%. Кроме того, повысилась стоимость услуг банков (на 1,0%) и ветеринарных услуг (на 0,7%).