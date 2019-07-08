В июне погрузка на Октябрьской железной дороге снизилась на 3,5%

По оперативным данным, погрузка в границах Октябрьской железной дороги в июне текущего года составила 8,5 млн тонн, что на 3,5% меньше аналогичного периода 2018 года.

С января по июнь текущего года на территории ОЖД погружено 49,2 млн тонн, в том числе: руды железной – 12,7 млн тонн (+0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года); строительных грузов – 11,7 млн тонн (-10%); промышленного сырья – 1,2 млн тонн (+8,4%); лесных грузов – 2,2 млн тонн (+2,5%); нефти и нефтепродуктов – 5,2 млн тонн (-1%); лома чёрных металлов – 167 тысяч тонн (+5%); цемента – 406 тысяч тонн (-19%); удобрений – 9,5 млн (+ 0,4%).