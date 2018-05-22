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Мурманская область. Арктика22.05.18 10:12

В июне россияне начнут платить за жильё по новым квитанциям

Это следует из приказа Минстроя, который начнёт действовать с 26 мая. Ранее обновленный бланк платёжного документа зарегистрировал Минюст. При этом предыдущая форма квитанции, утвержденная в 2014 году, утрачивает силу.

Как пишет «Российская газета», в новой платежке намного больше информации, чем в прежней. В отдельном столбце указан расчёт платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. Также отдельно прописаны сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании или ТСЖ), размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента и размер долга. Помимо этого в документ Минстрой добавил два дополнительных поля для идентификаторов, сформированных в ГИС ЖКХ, - это идентификатор платежного документа и единого лицевого счёта.

В то же время исчезли два раздела, касающихся взносов за капремонт: «расчёт размера взноса на капитальный ремонт» и «информация для внесения взноса на капитальный ремонт». Теперь этих пунктов в платежке нет, а вся информация по капремонту прописана в разделе, который касается размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги.

В Минстрое поясняют, что новая форма платежного документа была разработана в связи с переносом расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме из состава платы за коммунальные услуги в плату за содержание.

Теперь по каждому виду коммунального ресурса, который расходуется на содержание общего имущества, можно будет увидеть и тариф, и потребленный за месяц объём, и итоговую сумму. «Это, безусловно, позволит сделать для собственников плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, которая появляется в их квитанциях ежемесячно, более прозрачной и понятной», - подчеркнули «РГ» в Министерстве, добавив, что с помощью идентификаторов платежей в ГИС ЖКХ (Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства) можно будет проверить достоверность квитанции.

В приказе Минстроя форма платежки названа примерной. Это, по словам ведущего юрисконсульта Института экономики города Дмитрия Гордеева, связано с тем, что данная форма платежного документа носит рекомендательный, а не обязательный характер. «Как правило, в большинстве городов свои платежные документы, в которых прописаны особенности того или иного населенного пункта», - заметил эксперт.

Однако, как подчеркивают в Минстрое, предложенная форма примерная лишь в части расположения и очередности строк, но набор информации, который в ней обозначен, обязателен для любой квитанции.

Как напомнил Д. Гордеев, плата по единому платежному документу должна вноситься не на банковский счёт единого информационно-расчётного центра, а сразу на счета соответствующих исполнителей коммунальных услуг (при прямых договорах), отдельно на расчётный счёт управляющей компании, на счет оператора капремонта.

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