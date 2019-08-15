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Мурманская область. Арктика15.08.19 12:13

В июне в Мурманской области больше всего подорожали морковь и табачные изделия

В Мурманской области в июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров отмечено сезонное снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Значительно снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 51,1%), свежие огурцы и помидоры (соответственно на 24,7 и 11,8), репчатый лук (на 11,3), столовую свёклу (на 9,5), чеснок (на 3,3), груши и лимоны (соответственно на 5,5 и 4,9), а также бананы (на 4,6) и виноград (на 3,1%). Вместе с тем подорожали морковь (на 5,3%), яблоки и апельсины (на 2,0%). Подешевели куриные яйца (на 3,8%), пшеничная мука (на 1,8), чёрный байховый чай пакетированный (на 1,3%).

Как сообщает Мурманскстат, повысились цены на охлаждённые и мороженые куры (на 2,7%), свинину бескостную (на 1,8), баранину, кроме бескостного мяса, сдобные булочные изделия из муки высшего сорта (на 1,7), шлифованный рис, водку (на 1,6), хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта (на 1,5), полукопчёные и варёно-копчёные колбасы (на 1,4%).

По группам непродовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечено на табачные изделия (на 2,0%), нитки (на 1,1) парфюмерно-косметические товары (на 1,0), товары для животных (на 0,7), чулочно-носочные изделия, галантерейные товары, детскую одежду (на 0,6%).

Среди услуг наблюдался прирост цен на коммунальные услуги (в среднем на 2,1%). Возросли тарифы на водоотведение и холодное водоснабжение (соответственно на 10,6 и 5,5%), сжиженный газ (на 4,0), электроэнергию (на 2,5), горячую воду (на 1,3) и  отопление (на 1,2%). Кроме того, повысилась стоимость услуг по ремонту жилищ (на 3,9%), страхования легкового автомобиля (на 1,7), городской телефонной связи (на 3,2), железнодорожного транспорта (на 1,5%). Снизилась стоимость услуг воздушного транспорта (на 3,5%) и в сфере зарубежного туризма (на 0,6%).

 

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