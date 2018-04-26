В кадетских классах правоохранительной направленности Мурманска прошло познавательное мероприятие «Важно знать ПДД»

В мурманской школе № 44 в рамках реализации федерального проекта «Безопасные дороги» Мурманское региональное отделение «Молодой Гвардии» организовало для кадетских классов правоохранительной направленности мероприятие «Важно знать ПДД». Участие в нем приняли инспекторы УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Мероприятие состояло из образовательного блока об основных правилах дорожного движения, после которого прошли веселые конкурсы и развлекательное научное шоу.

Инспекторы ГИБДД выступили перед кадетами с приветственным словом и напомнили им о нюансах управления велосипедом, гироскутером и прочими транспортными средствами, которые ребята активно используют в летний период. Полицейские провели для школьников викторину на знание Правил дорожного движения. Как отметили представители Госавтоинспекции, кадеты продемонстрировали высокий уровень подготовки и хорошее знание Правил дорожного движения.