В кафе «Якорь» открылась фотовыставка Валерия Василевского, посвящённая морю и парусам

В обновленном после ремонта кафе «Якорь» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» открылась выставка фотографий известного мурманского путешественника и фотографа Валерия Василевского.

Валерий уже давно «заболел морем», парусами и мачтами. Он несколько раз совершал путешествия на барке «Седов», в том числе - одно было кругосветным. А несколько лет назад он стал официальным фотографом Международной Ассоциации больших парусников «Sail Training International». В этом ранге он принял участие уже в десятках парусных регат по всему свету и сделал тысячи уникальных фотографий.

Когда было решено сделать фотовыставку в кафе с морским названием «Якорь», то главной проблемой было выбрать самые необычные и атмосферные фото, в том числе с якорями. Сотрудники агентства «Радица» несколько дней просматривали огромное количество снимков, чтоб выбрать те, которые не смогут оставить равнодушными даже самых «сухопутных» людей. Было отобрано 25 фото.

Теперь и мурманчане и гости морского города, которые проживают в отеле «Park Inn by Radisson Полярные Зори», могут получить эстетическое удовольствие от великолепных фотоснимков.