В Кандалакше 3-летний малыш выпал из окна дома

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм годовалым ребёнком в результате падения из окна третьего этажа.

Предварительно установлено, что в дневное время 26 мая из окна третьего этажа квартиры одного из домов в Кандалакше выпал ребёнок 2016 года рождения. Малыш госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Прибывшие на место происшествия следователи проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего.