В Кандалакше безработная северянка украла с банковской карты собутыльника 89 тысяч рублей

В дежурную часть полиции в Кандалакше обратился 47-летний местный житель с сообщением о том, что со счета принадлежащей ему банковской карты пропали 89 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили заявителя и выяснили, что несколько дней назад он отдыхал в одном из баров города, где распивал спиртные напитки в компании малознакомых людей. Вечеринка продолжилась дома у потерпевшего, перед этим компания заходила в магазин, чтобы купить спиртное и продукты. На следующий день мужчина обнаружил пропажу денежных средств на счету банковской карты, подозрение пало на всех гостей.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали безработную местную жительницу 1984 года рождения, которая призналась в совершении кражи. Подозреваемая рассказала полицейским, что, когда компания заходила в магазин, потерпевший оплачивал покупки банковской картой и она запомнила пин-код. Когда гости разошлись, а хозяин квартиры уснул, злоумышленница воспользовалась тем, что за ней никто не наблюдает, взяла карту, обналичила денежные средства с карты в ближайшем банкомате, после чего вернула банковскую карту на место.

По факту кражи в отношении северянки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде ареста.